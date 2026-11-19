Москва19 нояВести.Минобороны России получило партию истребителей пятого поколения Су-57 от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех), сообщили в пресс-службе госкорпорации.
По ее данным, машины прошли полный цикл заводских испытаний. Российские летчики протестировали истребители в разных рабочих режимах, после чего совершили перелет на аэродром базирования.
В Ростехе отметили, что Су-57 является самым испытанным истребителем пятого поколения в реальных боевых условиях.
С его борта могут применяться самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты. Переданные в войска машины оснащены модернизированными бортовыми системами и комплексом вооружения, что делает их еще более опасными для противника. Су-57 востребованы в войсках, поэтому наши авиазаводы не снижают темпы выпуска, и новые партии самолетов уже находятся в производствепояснили в госкорпорации
Летчик Су-57 отметил, что экипажи ВКС России выполнили приемку новейших истребителей, которые хорошо себя показали в рамках проведения СВО.
Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов. Перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств пораженияподчеркнул летчик, слова которого приводятся в сообщении
Ранее сообщалось, что в войска холдингом "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех направлена очередная партия управляемых снарядов "Краснополь-М2", позволяющих с дистанции в десятки километров попасть в малоразмерную цель.