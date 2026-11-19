Ростех передал в войска партию модернизированных истребителей Су-57 Ростех передал в войска новую партию модернизированных истребителей Су-57

Москва19 ноя Вести.Минобороны России получило партию истребителей пятого поколения Су-57 от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех), сообщили в пресс-службе госкорпорации.

По ее данным, машины прошли полный цикл заводских испытаний. Российские летчики протестировали истребители в разных рабочих режимах, после чего совершили перелет на аэродром базирования.

В Ростехе отметили, что Су-57 является самым испытанным истребителем пятого поколения в реальных боевых условиях.

С его борта могут применяться самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты. Переданные в войска машины оснащены модернизированными бортовыми системами и комплексом вооружения, что делает их еще более опасными для противника. Су-57 востребованы в войсках, поэтому наши авиазаводы не снижают темпы выпуска, и новые партии самолетов уже находятся в производстве пояснили в госкорпорации

Летчик Су-57 отметил, что экипажи ВКС России выполнили приемку новейших истребителей, которые хорошо себя показали в рамках проведения СВО.

Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов. Перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения подчеркнул летчик, слова которого приводятся в сообщении

Ранее сообщалось, что в войска холдингом "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех направлена очередная партия управляемых снарядов "Краснополь-М2", позволяющих с дистанции в десятки километров попасть в малоразмерную цель.