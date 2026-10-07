Москва7 окт Вести.Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) госкорпорации "Ростех" изготовила и передала Министерству обороны России партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Отмечается, что воздушные суда прошли весь цикл необходимых наземных и летных заводских испытаний, после чего отправились к месту несения службы.

Этот самолет сочетает в себе возможности истребителя и бомбардировщика и может наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям, в том числе в сложных метеоусловиях и при активном противодействии ПВО сказал командир экипажа Су-34 Воздушно-космических сил России

По его словам, благодаря большой емкости внутренних топливных баков и экономичным двигателям истребитель может выполнять беспосадочные полеты продолжительностью до 10 часов без потери работоспособности экипажа.

В Ростехе подчеркнули, что в войсках этот самолет ценят за универсальность, серьезное вооружение и высокие летно-технические характеристики. В госкорпорации добавили, что Су-34 продолжает совершенствоваться, а новые партии этих истребителей уже находятся в производстве.

Мы держим высокий темп производства боевой авиационной техники, выполняя свои обязательства перед Минобороны России. Наши сотрудники на заводах постоянно совершенствуют производственные процессы, чтобы обеспечить необходимые объемы изготовления самолетов отметил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами противовоздушной обороны и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Он также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.