Москва31 октВести.Обновленный российский многофункциональный фронтовой истребитель пятого поколения Су-57 значительно превосходит аналоги Запада по интенсивности боевого применения. Об этом сказано в материале издания Military Watch Magazine.
Авторы публикации отметили, что программа Су-57 в последние годы добилась серьезного прогресса, масштабы производства возросли, начался экспорт.
При этом по опыту применения в бою он оказался на голову выше любого другого истребителя своего поколения из-за использования в зоне боевых действий на Украинесказано в материале
В публикации говорится, что эти истребители использовались для подавления систем противовоздушной обороны, для воздушных боев, для выполнения разных задач по нанесению высокоточных ударов. Издание пишет, что в итоге это позволило изменить конструкцию истребителя.
Летом президент РФ Владимир Путин назвал Су-57 лучшим истребителем пятого поколения в мире.