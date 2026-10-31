СМИ: Су-57 обошел конкурентов по опыту применения в реальных боях MWM: Су-57 обошел конкурентов по опыту применения в реальных боях

Москва31 окт Вести.Обновленный российский многофункциональный фронтовой истребитель пятого поколения Су-57 значительно превосходит аналоги Запада по интенсивности боевого применения. Об этом сказано в материале издания Military Watch Magazine.

Авторы публикации отметили, что программа Су-57 в последние годы добилась серьезного прогресса, масштабы производства возросли, начался экспорт.

При этом по опыту применения в бою он оказался на голову выше любого другого истребителя своего поколения из-за использования в зоне боевых действий на Украине сказано в материале

В публикации говорится, что эти истребители использовались для подавления систем противовоздушной обороны, для воздушных боев, для выполнения разных задач по нанесению высокоточных ударов. Издание пишет, что в итоге это позволило изменить конструкцию истребителя.

Летом президент РФ Владимир Путин назвал Су-57 лучшим истребителем пятого поколения в мире.