Москва12 авг Вести.Незаменимым самолетом назвал стратегический ракетоносец Ту-95 заслуженный летчик-испытатель Анри Наскидянц. В интервью ТАСС испытатель компании "Туполев" назвал преимущества российских стратегических бомбардировщиков.

По его словам, все российские самолеты, Су-27, МиГ-29, Ту-95 и Ту-160, отличает высокая надежность.

Старичок-работяга — Ту-95, который, по-моему, заменить невозможно ничем. Это солдат, который может выполнять все боевые задачи в любое время похвалил самолет испытатель

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС 2022 РИА Фото: РИА Новости

Первый полет турбовинтовой ракетоносец Ту-95 совершил в 1952 году. Самолет был принят на вооружение в 1956 году. Его производство продолжалось 40 лет, вплоть до 1992 года. Сейчас на вооружении ВКС России стоят модернизированные Ту-95МС.

Красавец Ту-160 - это вообще шедевр. Есть два самолета, которые просто какие-то инопланетные: это Ту-144 и Ту-160 добавил Анри Наскидянц

По словам заслуженного летчика-испытателя, сверхзвуковой Ту-160 и его предтеча Ту-144 до сих пор поражают воображение передовыми, "инопланетными" решениями. Возможности Ту-160 также улучшила проведенная модернизация. В частности, новые двигатели НК-32-02 увеличили дальность полета и снизили расход топлива.

Именно ракетоносцы Ту-95 и Ту-160 позволяют РФ демонстрировать ядерную мощь в различных регионах, констатировал журнал The National Interest в своей июньской статье. Ракетоносец Ту-160М2 дал России преимущество перед Западом, ранее отмечало издание.

Эксперты издания назвали российский Ту-95 кошмаром для НАТО. Ту-95МС считается самым быстрым турбовинтовым военным самолетом в мире. Машина весом до 185 тонн способна разгоняться до 830 километров в час.