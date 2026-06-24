MWM назвал новый Ту-160М одним из самых дальнобойных бомбардировщиков в мире

На Западе оценили модернизацию бомбардировщика Ту-160М MWM назвал новый Ту-160М одним из самых дальнобойных бомбардировщиков в мире

Москва24 июн Вести.Недавно модернизированный бомбардировщик Ту-160М и расширение производства новых самолетов этого типа повышает вероятность возникновения угрозы для стран НАТО. На это указало американское издание Military Watch Magazine (MWM).

Авторы статьи отметили уникальные характеристики боевого самолета. В частности, речь идет его о "непревзойденной скорости и высокой грузоподъемности".

Ту-160М также обладает исключительной дальностью полета и продолжительностью нахождения в воздухе: новые двигатели НК-32-02 снижают расход топлива и увеличивают дальность действия, что делает этот самолет одной из самых дальнобойных моделей стратегических бомбардировщиков в мире говорится в публикации

Также отмечается, что Ту-160М может наносить удары по целям, оставаясь далеко за пределами зон действия средств противовоздушной обороны (ПВО) противника.