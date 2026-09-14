Российская система радиосвязи для дронов "Радуга" успешно применена в зоне СВО

В зоне СВО успешно применили импортозамещенную систему связи для дронов "Радуга" Российская система радиосвязи для дронов "Радуга" успешно применена в зоне СВО

Москва14 сен Вести.Импортозамещенная система радиосвязи для управления беспилотниками "Радуга", разработанная компанией "Сектор", успешно применена в зоне спецоперации, сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика.

На одном из участков фронта команда "Сектора" решила задачу по восстановлению снабжения подразделения, где грузовые БПЛА не достигали цели из-за проблем со связью управления… В результате система беспилотной доставки восстановлена, работает штатно и стабильно говорится в сообщении

По данным разработчика, в зоне СВО были использованы помехозащищенная связь "Радуга" и коммутатор "Селектор" в составе выносной системы "Светофор".

"Радуга" обладает высокой помехозащищенностью благодаря инженерным и программным решениям разработчика. Производство "Радуги" независимо от внешних поставок и обладает санкционной устойчивостью, отмечает компания "Сектор".

Выносная система "Светофор" с коммутатором могут работать сразу на трех частотах, выбирая между сигналами наилучший. Архитектура "Радуги" обеспечивает высокую отказоустойчивость благодаря технологии параллельного резервирования, в то время как в обычных каскадных решениях поломка одного звена выводит из строя весь дрон.

Ранее американская газета Wall Street Journal (WSJ) пришла к выводу, что Россия смогла добиться преимущества перед противниками в производстве современных массовых вооружений, стоимость которых остается относительно невысокой.