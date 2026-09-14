Москва14 сенВести.Импортозамещенная система радиосвязи для управления беспилотниками "Радуга", разработанная компанией "Сектор", успешно применена в зоне спецоперации, сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика.
На одном из участков фронта команда "Сектора" решила задачу по восстановлению снабжения подразделения, где грузовые БПЛА не достигали цели из-за проблем со связью управления… В результате система беспилотной доставки восстановлена, работает штатно и стабильноговорится в сообщении
По данным разработчика, в зоне СВО были использованы помехозащищенная связь "Радуга" и коммутатор "Селектор" в составе выносной системы "Светофор".
"Радуга" обладает высокой помехозащищенностью благодаря инженерным и программным решениям разработчика. Производство "Радуги" независимо от внешних поставок и обладает санкционной устойчивостью, отмечает компания "Сектор".
Выносная система "Светофор" с коммутатором могут работать сразу на трех частотах, выбирая между сигналами наилучший. Архитектура "Радуги" обеспечивает высокую отказоустойчивость благодаря технологии параллельного резервирования, в то время как в обычных каскадных решениях поломка одного звена выводит из строя весь дрон.
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