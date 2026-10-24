Москва24 окт Вести.Обучение управлению ударным беспилотником "Сорока", созданным ижевскими конструкторами, занимает не более пяти дней. Подробности о других преимуществах дрона информационной службе "Вести" рассказали представитель компании-разработчика БПЛА Василий Сорокин и инструктор технической поддержки с позывным Бари.

По словам Сорокина, дрон максимально прост в освоении и за счет простоты в управлении позволяет избегать часто совершаемых ошибок.

Это самый простой дрон. И, соответственно, обучение личного состава занимает не более пяти дней, когда при обычном обучении на FPV оно может занимать до там месяца и двух. И плюс он позволяет за счет своей простоты избегать тех ошибок, которые обычно совершают люди и теряют "птицы" заявил Сорокин

Инструктор с позывным Бари объяснил, как работает автоматика дрона.

Вся автоматика дрона направлена на то, чтобы дрон сопротивлялся встречным потокам воздуха, держал нужную высоту и нужный азимут. Даже если средства радиоэлектронной борьбы противника потушат сигнал между нашим управлением и дроном, дрон все равно продолжит выполнять поставленную боевую задачу в автономном режиме. И если, пролетая купол у РЭБа, связь будет восстановлена, мы не теряем "птицу", как это было раньше, а продолжаем выполнение поставленной боевой задачи рассказал инструктор

По его словам, дрон также способен заменить целые разведгруппы.

Для расчета это полезная возможность заменить целые разведгруппы. А теперь "птица" по пути движения может сама увидеть потенциальные позиции противника, рассмотреть все в деталях. Это, в первую очередь, экономит жизни, а это куда важнее сказал Бари

Беспилотник "Сорока" может нести до трех с половиной килограммов боевой нагрузки, эффективно поражающей цели: от укреплений противника до танков НАТО.

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