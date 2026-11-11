Москва11 ноя Вести.Технология создания и применения "беспилотника судного дня" для ликвидации последствий ядерных ударов поступает в российские силовые ведомства. Об этом заявил генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По его словам, которые приводит ТАСС, в случае катастрофического сценария спасателями станут все - военные, полиция, МЧС, Росгвардия и другие ведомства.

В настоящее время мы бесплатно распространяем технологию "дрона судного дня" среди силовых ведомств сказал Кузякин

Генеральный конструктор ЦКБР подчеркнул, что на текущий момент изделие готово и для него написана конструкторская документация. Сам дрон предназначен для выявления условно безопасных зон после ядерных ударов. Также беспилотник может применяться для помощи в мероприятиях по эвакуации раненых, разбору завалов, тушению пожаров и прочих.

14 октября заместитель президента-председателя правления ПАО "Ростелеком" Валерий Ермаков заявил, что для восстановления сервисов после атак на дата-центры российским компаниям необходимы резервные площадки – центры обработки данных (ЦОД) "судного дня".