Москва25 окт Вести.Российские БПЛА "Лис-2" превосходят первое поколение по техническим характеристикам – они несут боевую часть, стали маневреннее и разгоняются до 250 км/ч за считаные секунды. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для информационной службы "Вести" рассказал военнослужащий Росгвардии.

Его технические характеристики выросли. Во-первых, он несет боевую часть. Если первый, он, в принципе, был на кинетику рассчитан, то здесь уже немного по-другому. Маневренный, скоростной. В моменте разгоняется он до 250, просто там отсчет буквально 10 секунд, и мы уже ускорились сообщил военный

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