Боец "БАРС-Курск" рассказал, как удается сбивать реактивные дроны в приграничье Боец "БАРС-Курск": перехватчик "Лис-2" способен сбивать даже реактивные БПЛА

Москва15 ноя Вести.Дрон-перехватчик "Лис-2" способен сбивать даже реактивные беспилотники. Об этом ИС "Вести" рассказал боец добровольческого отряда "БАРС-Курск", старший расчета с позывным Кок.

Труднее всего бороться с реактивными дронами, потому что скорость его выше, чем у наших бортов. Но даже такие цели мы поражаем. У нас уже есть сбития. "Лис" мы разгоняли 290 км/ч по ветру. Но производитель такого, наверное, даже не слышал поделился он

К борту каждого дрона-перехватчика крепится осколочно-фугасная боевая часть весом около килограмма.

Поражающего элемента и взрывной волны хватает, чтобы на расстоянии от 3 метров подлетев к вражескому борту, поразить его, чтобы цель непосредственно сразу сдетонировала или упала сказал командир взвода с позывным Крест

Расчет добровольческого отряда "БАРС-Курск" Северной группировки отмечает, что в приграничной территории выстроена эшелонированная защита против БПЛА.

У нас хорошая эшелонированная защита, плюс территория поделена по секторам. И все борта противника мы обнаруживаем и своевременно уничтожаем добавил боец с позывным Кок

Ранее сообщалось, что расчеты группировки "Центр" начали охоту на дроны ВСУ с БПЛА "Сокол-3".