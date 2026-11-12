Расчеты группировки "Центр" начали охоту на дроны ВСУ с БПЛА "Сокол-3" Минобороны: новый БПЛА "Сокол-3" применили на днепропетровском направлении

Москва12 ноя Вести.Военные группировки войск "Центр" задействовали новейший беспилотник-перехватчик самолетного типа "Сокол-3" для поражения воздушных целей противника на днепропетровском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Военнослужащие расчета БПЛА 297-й зенитной ракетной бригады группировки войск "Центр" применили новейший дрон-перехватчик "Сокол-3" для уничтожения высокоскоростных ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ на днепропетровском направлении специальной военной операции сказано в сообщении ведомства

По данным Минобороны, аппарат рассчитан на борьбу с высокоскоростными воздушными целями, которые трудно поразить другими перехватчиками и зенитными средствами. В военном ведомстве отметили, что дрон быстро выходит на цель, точно ее атакует и уничтожает на подлете, не давая противнику ударить по позициям подразделений и по технике.

Из-за большой начальной скорости при взлете "Сокол-3" запускают при помощи специальной катапульты. Она обеспечивает быстрый выход перехватчика на боевой курс и уменьшает время реакции расчета на воздушную угрозу.

Использование нового дрона-перехватчика заметно повышает эффективность противовоздушной обороны на малых и средних высотах и дополняет возможности других зенитных средств, подчеркнули в Минобороны.

Ранее сообщалось, что дроны-перехватчики семейства "Сокол" эффективно защищают российское небо от самых разных украинских БПЛА, включая "Хорнеты" и двухмоторные "Бомберы". Третья версия аппарата развивает скорость 360-400 км/ч и может эффективно использоваться даже против реактивных дронов.