Российские ученые создали новый двигатель для малой авиации Ученые МАИ создали двигатель для аэротакси

Москва11 окт Вести.Российские инженеры разработали новый двигатель для аэротакси, а также небольших вертолетов и самолетов с увеличенной мощностью. Такое устройство позволит летательным аппаратам дольше находиться в воздухе. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского авиационного института.

Ученые МАИ создали новый двигатель для малой авиации​​​. Инженеры Московского авиационного института разработали новый компактный энергоузел на базе экспериментального турбореактивного двигателя малой мощности МД-150 отметила пресс-служба вуза

Ресурс мотора составляет 3000 летных часов, мощность — от 270 до 300 кВт с возможностью кратковременного подъема до 350 кВт.

По словам руководителя проекта Дмитрия Холобцева, установка позволит уменьшить массу летательного аппарата за счет уменьшения массы аккумуляторов. Сэкономленную полезную нагрузку можно использовать для увеличения запаса топлива, таким образом увеличить дальность полета.

Отмечается, что испытания двигателя запланированы на конец 2027 года.