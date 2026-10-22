Москва22 окт Вести.Специалисты завода им. В. А. Дегтярева запатентовали легкую переносную реактивную систему залпового огня (РСЗО) со съемными транспортно-пусковыми контейнерами. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно описанию к патенту на изобретение, разработка предназначена для ведения огня с уменьшенным воздействием опрокидывающего эффекта и с сокращенным интервалом времени между пусками.

Установка размещается на треноге и включает в себя сменный модуль для запуска нескольких ракет. В его конструкции предусмотрены независимые друг от друга компенсирующие пружины, к которым через рамы крепятся транспортно-пусковые контейнеры.

Ракеты запускаются последовательно. Как уточняется, компенсирующие пружины призваны уменьшить воздействие опрокидывающего эффекта от реактивных снарядов. Управление системой осуществляется с помощью пульта.