Москва7 ноя Вести.Произведенный холдингом "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) наземный робототехнический комплекс "Депеша-3" выводит российских военнослужащих из-под удара противника, доставляя грузы в опасную зону. Об этом сообщается в канале госкорпорации в мессенджере MAX.

В Ростехе рассказали, что "Депеша-3" помог доставить в зону СВО решетчатую металлическую переправу.

На поле боя любая переправа — это магнит для огня противника. Классическая доставка инженерных конструкций требует, чтобы саперный расчет выносил тяжелые секции к самой кромке препятствия — на открытую, простреливаемую местность. Это операция с заведомо высоким риском говорится в публикации

Под огонь неприятеля попадает машина, а не человек, отметили представители госкорпорации.

Роботизированная платформа под дистанционным управлением идет в зону огневого контакта, буксируя переправу туда, где раньше работал бы расчет. Один автономный рейс — и препятствие преодолено. По наведенному "стальному коридору" сразу идет эвакуация раненых, подвоз боекомплекта и движение штатной техники добавили в Ростехе

Компактная гусеничная платформа "Депеши-3" способна буксировать прицепы массой свыше 500 кг.