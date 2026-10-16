Ростех увеличил выпуск снарядов, способных поразить цель за десятки километров "Ростех" нарастил выпуск боеприпасов, за десятки километров попадающих в танки

Москва16 окт Вести.Ростех значительно нарастил выпуск управляемых снарядов "Краснополь", который способен поразить цель с дистанции в десятки километров. Об этом заявили в пресс-службе госкорпорации.

Боевая обстановка в зоне спецоперации создает опасности для артиллерийских расчетов, однако "Краснополь" и беспилотники позволяют им действовать более осторожно и эффективно.

С дистанции в десятки километров этот боеприпас может поразить прямым попаданием даже такую небольшую и подвижную цель, как танк​​​. Сегодня "Высокоточные комплексы" значительно увеличили выпуск этих боеприпасов отмечается в Telegram-канале Ростеха

В Ростехе подчеркнули, что сегодня в зоне СВО артиллеристам на помощь приходят современные гаубицы "Мста-С", а также колесные "Мальва" и "Гиацинт-К", способные быстро занять позицию, поразить цель одним-двумя выстрелами и быстро уйти.

"Краснополь" – это корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 мм. Коррекция выполняется аэродинамическими рулями на конечном участке полета по лазерной отметке на цели. Работы по созданию "Краснополя" были начаты еще в конце 1970-х годов в Конструкторском бюро приборостроения в Туле.

Особенность применения снарядов заключается в том, что стрельба ими может выполняться из самых разных российских артиллерийских систем.