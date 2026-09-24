Москва24 сен Вести.Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 25-й общевойсковой армии группировки "Запад" на краснолиманском направлении используют против ВСУ высокоточные программируемые снаряды "Краснополь", ювелирная точность которых уже доказана в боях. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве пояснили, что такие снаряды можно запускать без пристрелки, так как цели для ударов отдельно подсвечиваются дроном. Луч от указки с высокой точностью подсказывает снаряду координаты для поражения и наводит его на цель.

Точность попадания ювелирная. Излюбленная тактика ВСУ - прикрываться домами мирных жителей - становится бессмысленной говорится в заявлении Минобороны

Российские военные прошедшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, телекоммуникационным и логистическим центрам в Киеве и Одесской области.