Саперов защитят от кровопотери бронежилетом, перетягивающим конечности Ростех представил бронежилет "Оберег ГР" с системой защиты от кровопотери

Москва28 окт Вести.Завод "Октава", находящийся под управлением компании "РТ-Капитал" госкорпорации "Ростех", модернизировал бронежилет "Оберег ГР", предназначенный для специалистов гуманитарного разминирования. В экипировку встроена система автоматического жгутирования, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

Встроенный в "Оберег ГР" механизм работает по принципу бытового аппарата измерения давления. Вместе с бронежилетом на руках и ногах сапера крепятся манжеты с пневмоподушками, на спине экипировки расположен насос с батареей. Внутри амуниции проложена система трубок. Они накачивают манжеты воздухом, чтобы перетянуть раненую руку или ногу, как турникет сказано в пресс-релизе госкорпорации

При необходимости перетянуть можно две руки и две ноги. Чтобы снять жгут, достаточно открыть клапан и выпустить воздух, а в экстренной ситуации — разрезать пневможгут.

В госкорпорации пояснили, что модернизация стала прямым откликом на запросы специалистов, работающих в условиях повышенного риска, и напомнили, что остановка кровотечения относится к ключевым этапам первой помощи при ранениях конечностей.

"Оберег ГР" с баллистическими пакетами специального класса защиты С2 и Бр1+ поставляется группам гуманитарного разминирования в новых регионах РФ. Такая экипировка выдерживает попадание пистолетных пуль и осколков, а также защищает от основных типов современных противопехотных мин. Масса бронежилета составляет около пяти килограммов, движения он не стесняет, что допускает его применение при длительной работе.

Ранее в Ростехе рассказали о разработке дронов с характеристиками крылатых ракет.