Накидку, защищающую от тепловизоров, разработали для штурмовых подразделений

В ВС РФ начали поставлять накидку, защищающую от тепловизоров Накидку, защищающую от тепловизоров, разработали для штурмовых подразделений

Москва24 окт Вести.Модульная накидка "Вайперхуд" для защиты штурмовых подразделений от тепловизоров начала поставляться в российские войска. Об этом сообщил официальный представитель воронежской компании Zavoz.pro.

В беседе с ТАСС он отметил, что снаряжение обеспечит высокую мобильность военнослужащего и быстрый доступ к боекомплекту.

В войска уже поставлено более 1 000 таких комплектов заявили в компании

Уточняется, что накидка оснащена дополнительным съемным пологом, на котором можно закрепить ткань до 40 см, что позволяет адаптировать "Вайперхуд" под индивидуальный рост солдата и тем самым обеспечить его скрытность от вражеских дронов.

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