Академик Алешин: сверхзвуковой пассажирский самолет создадут в РФ к 2030 году

В России 2030 году планируют создать сверхзвуковой пассажирский самолет Академик Алешин: сверхзвуковой пассажирский самолет создадут в РФ к 2030 году

Москва15 ноя Вести.К 2030 году в России может появиться демонстрационный сверхзвуковой пассажирский самолет. Об этом заявил академик РАН Борис Алешин.

По его словам, сверхзвуковой пассажирский самолет является одним из возможных вариантов авиации будущего. Он уже в процессе создания, специалисты формируют "научный задел".

Мы обязательно сделаем демонстрационный образец, на это уйдет 3-4 года. Он будет летать. А когда мы выйдем на коммерческий результат, пока сказать сложно добавил академик в разговоре с РИА Новости

Алешин также отметил, что гражданская авиация будущего будет иной. Изменения затронут формы, бионические конструкции, бортовой интеллект, крылья, фюзеляж и многое другое.

Собеседник агентства заявил, что российская и советская гражданская авиация традиционно "проигрывает в весе" и в коммерческих решениях. Однако отечественные специалисты сильны в аэродинамике, что позволяет компенсировать ограничения.

Мы парируем весовой негатив за счет принципиального улучшения аэродинамических характеристик, это наш конек. И мы здесь пойдем вперед подчеркнул Алешин

Ранее главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил, что Россия, Европа и США вступают в новую гонку за создание сверхзвуковых самолетов. По его словам, победу в ней обеспечит создание востребованного решения, которое позволит оправдать затраты на его создание.