Москва16 окт Вести.Сверхзвуковые перелеты могут оказаться востребованными у пассажиров бизнес-класса и стоить от 5 тысяч долларов. Об этом ИС "Вести" рассказал профессор Московского авиационного института, доктор технических наук Александр Ефремов.

Эксперт отметил, что несмотря на существенную экономию времени, перелет на сверхзвуковом самолете будет обходиться пассажирам дороже, чем на обычном лайнере. Кроме того, эксплуатация таких воздушных судов потребует от авиакомпаний больших затрат, поэтому одним из ключевых вопросов остается стоимость билетов.

То, что было у "Конкорда" (британо-французский сверхзвуковой пассажирский самолет – прим. ред.) в разные периоды – стоимость [билетов] была от 5 тысяч до 20 тысяч долларов. То, что сейчас создает компания Boom Supersonic - уже было несколько полетов демонстраторов - они ориентируются на стоимость 5 тысяч долларов. Смогут ли они такую планку не поднять выше, чтобы она сохранилась? ... Это те деньги, которые смогут платить летающие бизнес-классом пассажиры ... Класс людей, летающих в бизнес-классе, скорее всего, пересядет на летательные аппараты, которые будут летать со сверхзвуковыми скоростями. Для бизнесменов это чрезвычайно важно, также и для политиков, потому что время – деньги: 8 или 10 часов лететь в Штаты, либо полететь всего лишь за 5 часов для того, чтобы в этот же день вернуться. Это существенно для них. Поэтому я думаю, что такие перелеты будут востребованы пояснил Ефремов

По словам эксперта, в ближайшей перспективе сверхзвуковые пассажирские самолеты нового поколения смогут развивать скорость 1,7–1,8 Маха, что почти вдвое превышает скорость современных дозвуковых лайнеров.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил в интервью ИС "Вести", что производство сверхзвуковых пассажирских самолетов может возобновиться в ближайшие 20 лет.