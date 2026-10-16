Авиаэксперт: Россия, США и Европа вступили в борьбу за сверхзвуковые самолеты Авиаэксперт Гусаров назвал условие в победной гонке за сверхзвуковые самолеты

Москва16 окт Вести.Россия, Европа и США вступают в новую гонку за создание сверхзвуковых самолетов, но победу в ней обеспечит создание востребованного решения. Об этом ИС "Вести" рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

По его словам, главная задача инженеров – разработать самолет, который будет востребован на рынке и позволит оправдать затраты на его создание.

Мы наблюдаем ситуацию, в которой три крупнейших мировых авиастроительных центра: Россия, Европа и США втягиваются в новую гонку за сверхзвук. И победителем в этой гонке будет не тот, кто быстрее построит прототип и поднимет его в небо. Задача перед инженерами - найти экономически оправданное решение, которое будет пользоваться спросом пояснил Роман Гусаров

Он отметил, что мир вступает в новую гонку за создание сверхзвуковых самолетов, которые, несмотря на успешное применение в военной авиации, до сих пор не получили широкого распространения в гражданской сфере.