Москва28 сен Вести.Американский журнал Newsweek обратил внимание на стремительное наращивание Россией производства беспилотников с реактивными двигателями. Как отмечает издание, эти темпы вызывают серьезную обеспокоенность у западных аналитиков.

Скорость, с которой Россия наращивает угрозу для Украины, связанную с использованием реактивных двигателей, пугает говорится в публикации Newsweek

При этом журнал подчеркивает, что Москва увеличивает не только количество выпускаемых дронов, но и их качество.

Отдельно издание указывает на экономическую неэффективность использования дорогостоящих перехватчиков Patriot против массовых российских БПЛА. Как отмечается, их применение для борьбы с такими целями обходится слишком дорого.

Ранее журнал American Conservative писал, что украинские дроны-перехватчики не способны догнать передовые российские реактивные беспилотники. А издание Economist акцентировало внимание на том, что эта проблема для Украины, вероятно, будет только усугубляться: вопреки прогнозам Запада Россия нашла способ производить реактивные двигатели в больших масштабах.