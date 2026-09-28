Москва28 сенВести.Американский журнал Newsweek обратил внимание на стремительное наращивание Россией производства беспилотников с реактивными двигателями. Как отмечает издание, эти темпы вызывают серьезную обеспокоенность у западных аналитиков.
Скорость, с которой Россия наращивает угрозу для Украины, связанную с использованием реактивных двигателей, пугаетговорится в публикации Newsweek
При этом журнал подчеркивает, что Москва увеличивает не только количество выпускаемых дронов, но и их качество.
Отдельно издание указывает на экономическую неэффективность использования дорогостоящих перехватчиков Patriot против массовых российских БПЛА. Как отмечается, их применение для борьбы с такими целями обходится слишком дорого.
Ранее журнал American Conservative писал, что украинские дроны-перехватчики не способны догнать передовые российские реактивные беспилотники. А издание Economist акцентировало внимание на том, что эта проблема для Украины, вероятно, будет только усугубляться: вопреки прогнозам Запада Россия нашла способ производить реактивные двигатели в больших масштабах.