Ядров: сверхзвуковые пассажирские самолеты могут вернуться через 20 лет Росавиация: через 20 лет сверхзвуковые пассажирские самолеты могут вернуться

Москва5 июн Вести.Производство сверхзвуковых пассажирских самолетов может возобновиться в ближайшие 20 лет. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

По словам Ядрова, сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, выпущенный еще в Советском Союзе, опередил свое время, и в перспективе потребность в таких воздушных судах может вернуться.

Действительно, он, наверное, опережал свое время, и нужно понимать, что данное воздушное судно проектировалось без каких-либо цифровых подходов. И во главу угла этого самолета всегда становилась безопасность и экономичность. Понимая, что мир за этот период очень сильно изменился, и мы уже на сегодняшний день, как авиационная держава, понимаем уровень нашего технологического развития, то вопрос со сверхзвуковым самолетом, наверное, в какой-то период времени будет актуален… Наверное, в горизонте 20 лет это довольно актуальный вопрос будет, потому что люди хотят быстрее перемещаться заявил Ядров

Ранее Ядров сообщил, что в России ежегодно планируется производить около 30 двигателей ПД-8 для самолета "Сухой Суперджет".