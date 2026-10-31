Москва31 октВести.Импортозамещенный российский самолет МС-21 получил уникальную систему климат-контроля, он предлагает пассажирам больший комфорт, чем конкуренты Boeing и Airbus, сообщает Ростех.
Полностью импортозамещенный лайнер МС-21 нашей ОАК предлагает пассажирам больший комфорт, чем зарубежные Boeing 737 и Airbus A320. Главные плюсы – более широкий фюзеляж и продвинутый климат-контрольговорится в сообщении
По данным Ростеха, салон стал просторнее, увеличены багажные полки и иллюминаторы.
Важным преимуществом стало давление в салоне: если в зарубежных лайнерах оно эквивалентно высоте 2200-2300 метров, то у МС-21 – уровню в 1800 метров. Такую высоту организм переносит легче, уши закладывает не так сильно. Это удалось сделать благодаря повышению общей прочности корпуса.
Особое внимание уделили проходу. В Boeing 737 разминуться с тележкой бывает тесно, а в МС-21 пассажир и бортпроводник свободно проходят друг мимо другаотмечает госкорпорация
Система кондиционирования, созданная вместе с предприятием "Теплообменник", обеспечивает идеальный микроклимат, указывает Ростех.
Авиакомпания "Аэрофлот" рассчитывает получить первые самолеты МС-21 в период с сентября по декабрь 2027 года.