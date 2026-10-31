Ростех: самолет МС-21 получился более комфортным, чем Airbus и Boeing

Импортозамещенный МС-21 получил более комфортный салон, чем у Boeing Ростех: самолет МС-21 получился более комфортным, чем Airbus и Boeing

Москва31 окт Вести.Импортозамещенный российский самолет МС-21 получил уникальную систему климат-контроля, он предлагает пассажирам больший комфорт, чем конкуренты Boeing и Airbus, сообщает Ростех.

Полностью импортозамещенный лайнер МС-21 нашей ОАК предлагает пассажирам больший комфорт, чем зарубежные Boeing 737 и Airbus A320. Главные плюсы – более широкий фюзеляж и продвинутый климат-контроль говорится в сообщении

По данным Ростеха, салон стал просторнее, увеличены багажные полки и иллюминаторы.

Важным преимуществом стало давление в салоне: если в зарубежных лайнерах оно эквивалентно высоте 2200-2300 метров, то у МС-21 – уровню в 1800 метров. Такую высоту организм переносит легче, уши закладывает не так сильно. Это удалось сделать благодаря повышению общей прочности корпуса.

Особое внимание уделили проходу. В Boeing 737 разминуться с тележкой бывает тесно, а в МС-21 пассажир и бортпроводник свободно проходят друг мимо друга отмечает госкорпорация

Система кондиционирования, созданная вместе с предприятием "Теплообменник", обеспечивает идеальный микроклимат, указывает Ростех.

Авиакомпания "Аэрофлот" рассчитывает получить первые самолеты МС-21 в период с сентября по декабрь 2027 года.