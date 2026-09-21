Бывший президент ФИДЕ Илюмжинов рассказал о встречах с инопланетянами Экс-президент ФИДЕ Илюмжинов рассказал о встречах с инопланетянами

Москва21 сен Вести.Экс-президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов в беседе с Ксенией Собчак рассказал о встречах с инопланетянами. Интервью опубликовано в канале журналистки на платформе "VK Видео".

По словам шахматиста, среди политиков и бизнесменов тоже якобы есть люди, которые контактировали с внеземными цивилизациями.

Ко мне десятки, сотни друзей и знакомых сейчас обращаются: "Кирсан, когда за тобой прилетят в следующий раз? Пожалуйста, нас забери! Интересно там". Я говорю: "У тебя миллиард, зачем тебе туда?" – "Да уже все надоело, хоть там посмотрю, интересно будет..." сказал Илюмжинов

Он также признал, что осознавал риски для своей карьеры, когда начал говорить об инопланетянах.

Я сделал политическое самоубийство. Я готов был пожертвовать своим постом президента FIDE, президента Калмыкии ради того, чтобы человечество осознало, что они не одни заявил шахматист

Ранее Илюмжинов не смог пройти в итоговый список кандидатов на должность президента FIDE. Выборы главы федерации должны состояться 26 сентября на генассамблее FIDE в Самарканде.

Илюмжинов возглавлял FIDE с 1995 по 2018 год, руководил Республикой Калмыкия с 1993 по 2005 год.