Москва13 сенВести.Земля, вероятно, будет уничтожена искусственным интеллектом (ИИ) еще до высадки на нее представителей иных цивилизаций. Об этом своем канале в мессенджере MAX написал журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.
Таким образом он отреагировал на заявление правительства США о подготовке плана действий на случай официального контакта с инопланетянами.
Правительство США, пишет, подготовило план действий на случай официального подтверждения существования внеземного разума. С ними представители американской разведки уже ознакомили ученых. Подозреваю, что Землю согласно этому плану, опередив высадившихся инопланетян и вместе с ними, просто уничтожит ИИ. Логично, с учетом последних трендовнаписал Богданов
Ранее сообщалось, что власти США уже подготовили план на случай встречи с НЛО. По словам психолога Дженнис Вилхауэр, в соответствии с этим планом, США хотят взять на себя роль координаторов действий при контакте с НЛО на международном уровне.