Богданов: Землю уничтожит ИИ еще до высадки на нее инопланетян Богданов предсказал уничтожение Земли искусственным интеллектом

Москва13 сен Вести.Земля, вероятно, будет уничтожена искусственным интеллектом (ИИ) еще до высадки на нее представителей иных цивилизаций. Об этом своем канале в мессенджере MAX написал журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Таким образом он отреагировал на заявление правительства США о подготовке плана действий на случай официального контакта с инопланетянами.

Правительство США, пишет, подготовило план действий на случай официального подтверждения существования внеземного разума. С ними представители американской разведки уже ознакомили ученых. Подозреваю, что Землю согласно этому плану, опередив высадившихся инопланетян и вместе с ними, просто уничтожит ИИ. Логично, с учетом последних трендов написал Богданов

Ранее сообщалось, что власти США уже подготовили план на случай встречи с НЛО. По словам психолога Дженнис Вилхауэр, в соответствии с этим планом, США хотят взять на себя роль координаторов действий при контакте с НЛО на международном уровне.