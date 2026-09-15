FIDE вынесла решение по жалобе Украины на участие Колобкова в выборах FIDE отклонила жалобу Украины на участие Колобкова в выборах

Москва15 сен Вести.Международная шахматная федерация (FIDE) отклонила жалобу Федерации шахмат Украины (ФШУ), поданную из-за участия экс-министра спорта России Павла Колобкова в выборах вице-президента организации. Соответствующее сообщение размещено на сайте FIDE.

9 сентября стало известно, что выборная комиссия FIDE утвердила кандидатуру Колобкова​​​, выдвинутого федерациями Белоруссии, Кубы и Таджикистана. Однако глава ФШУ Александр Камышин и соперники Колобкова на выборах – грек Джордж Мастрокукос и испанец Давид Льяда - составили жалобу на решение о принятии кандидатуре бывшего министра спорта России. Жалоба была объяснена тем, что в отношении Федерации шахмат России (ФШР) введены санкции.

В публикации на сайте FIDE со ссылкой на избирательную комиссию сказано, что приостановление деятельности ФШР не означает автоматическое введение санкций против всех россиян.

Господин Колобков не представляет Российскую Федерацию, он никогда не подвергался никаким санкциям в связи с каким-либо нарушением кодекса этики или дисциплинарного кодекса FIDE. Таким образом, жалоба отклоняется сказано в материале

Выборы президента и других чиновников FIDE состоятся в ходе генассамблеи организации 26 сентября в Узбекистане.