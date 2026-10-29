Космонавт Лазуткин: одной стране не под силу освоить космос

Космонавт Лазуткин рассказал, почему одна страна не сможет освоить космос Космонавт Лазуткин: одной стране не под силу освоить космос

Москва29 окт Вести.Человечество сможет освоить космос лишь сообща, подобные задачи не под силу отдельно взятой стране. Таким мнением поделился Герой России и летчик-космонавт Александр Лазуткин.

В беседе с РИА Новости он отметил, что важно включить как можно больше населения Земли в изучение космического пространства.

Международное сотрудничество важно именно тем, что [космические] задачи, которые валятся на голову человеку, решить может только человечество, а не какая-то отдельная страна. Отдельная страна, она в принципе ограничена в ресурсах, в том числе умственных сказал Лазуткин

Накануне глава Роскосмоса Дмитрий Баканов подчеркнул, что у России и США не произошло разрыва отношений в сфере освоения космоса, страны взаимодействуют в этом направлении.