Москва29 октВести.Человечество сможет освоить космос лишь сообща, подобные задачи не под силу отдельно взятой стране. Таким мнением поделился Герой России и летчик-космонавт Александр Лазуткин.
В беседе с РИА Новости он отметил, что важно включить как можно больше населения Земли в изучение космического пространства.
Международное сотрудничество важно именно тем, что [космические] задачи, которые валятся на голову человеку, решить может только человечество, а не какая-то отдельная страна. Отдельная страна, она в принципе ограничена в ресурсах, в том числе умственныхсказал Лазуткин
Накануне глава Роскосмоса Дмитрий Баканов подчеркнул, что у России и США не произошло разрыва отношений в сфере освоения космоса, страны взаимодействуют в этом направлении.