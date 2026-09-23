Россиянам рассказали, кто может стать космонавтом Академик Маринин назвал требования, которые предъявляются к будущим космонавтам

Москва23 сен Вести.Работа по популяризации профессии космонавта в России за последние два года стала вестись более широко, и сегодня не только военные летчики, но и любой желающий может попробовать себя в этой сфере. Подробнее о требованиях, предъявляемых к космонавтам, рассказал академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, член Общественного совета Роскосмоса Игорь Маринин.

По его словам, одним из ключевых критериев является антропометрические показатели и физическая подготовка претендента.

Возраст до 35 лет, например. Рост до 190 сантиметров, вес до 90 килограммов. Физическая подготовка должна быть очень хорошая. То есть пробежать километр порядка трех минут и даже проплыть, например, бассейн двадцатиметровый нужно под водой рассказал Маринин

Определенные условия касаются и образования будущих космонавтов – нужны специалисты с технической или медицинской подготовкой.

Для профессиональных космонавтов-испытателей нужна техническая подготовка. Гуманитарное высшее образование не годится… Для подготовки на космонавтов-исследователей нужны ученые, медицинские работники с высшим образованием добавил он

При этом знание иностранных языков тоже является необходимым требованием для вступления в ряды команды российских космонавтов.

Знание иностранных языков обязательно, и тоже здесь перечень есть определенный, там европейские языки. Почему-то нет китайского языка в этих перечнях. Хотя сейчас с Китаем у нас все ближе и ближе космические отношения складываются. Но знание необходимо, потому что у нас Международная космическая станция еще будет летать до 2030 года, а после нее будут летать иностранные космонавты на нашу Российскую орбитальную станцию подытожил Маринин

Ранее сообщалось, что Роскосмос получил 12 тысяч заявок во время проведения открытого набора в отряд космонавтов – этот показатель стал рекордным.