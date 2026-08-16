Посол Толченов: Россия может отправить в космос первого космонавта из Индонезии

Россия может отправить в космос первого индонезийского космонавта Посол Толченов: Россия может отправить в космос первого космонавта из Индонезии

Москва16 авг Вести.Россия не исключает возможности отправки индонезийского космонавта в космос. Об этом в интервью РИА Новости рассказал российский посол в Индонезии Сергей Толченов.

По словам дипломата, эта тема уже обсуждается между профильными структурами Москвы и Джакарты. Толченов добавил, что государственная корпорация "Роскосмос" будет готова наладить сотрудничество по соответствующей линии при наличии интереса со стороны Индонезии.

Глава российской дипмиссии также напомнил, что Россия ранее уже доставляла космонавтов из Монголии, Вьетнама, Малайзии и ряда других государств.

Почему мы не можем запустить индонезийского? Если он совершит полет в космос на российском корабле, будет замечательно сказал Толченов

Ранее посол рассказал, что Индонезия проявляет интерес к возведению космодрома. По его словам, обсуждение этого вопроса ведется с Россией.