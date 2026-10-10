Москва10 октВести.Космонавт-испытатель из России Николай Тихонов в беседе с РИА Новости рассказал, какой фильм о своей профессии считает наиболее реалистичным: им стала американская драма 1995 года "Аполлон-13".
Среди российских фильмов Тихонов выделил "Укрощение огня". Это кинокартина о становлении советской ракетно-космической отрасли. Космонавт заметил, что в этом фильме есть ряд приукрашенных ситуаций, однако назвал его хорошим и мощным.
Самый достоверный фильм – "Аполлон-13"считает он
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