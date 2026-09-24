Москва24 сен Вести.Ближайшая история намного интереснее давней и сильнее затрагивает чувства современного человека. Об этом народный артист России Алексей Гуськов заявил в интервью информационной службе "Вести".

Я считаю, что ближайшая история намного интереснее истории давней. Она совершенно ближайшая. Мы ее совершенно не знаем, но она нас так прямо вот трогает и касается заявил Гуськов

Ранее актер рассказал о сотрудничестве с экспертами различных направлений во время работы над многосерийной драмой "Атом", посвященной истории советской атомной промышленности и ученым, которые создавали ядерный щит страны.