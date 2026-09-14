Роскосмос: космонавт Олег Кононенко стал героем мультсериала "Простоквашино" При поддержке Роскосмоса "Союзмультфильм" выпустил новую серию "Простоквашино"

Москва14 сен Вести.Космонавт Олег Кононенко стал героем нового эпизода мультсериала "Простоквашино". Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

"Союзмультфильм" при поддержке госкорпорации выпустил серию "Космический рекорд". В озвучке эпизода принял участие Герой России, летчик-космонавт и руководитель отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

По сюжету пес Шарик строит свою космическую станцию на чердаке, ему приходится преодолевает разные преграды на пути к мечте.

История о том, как Шарик строит свою МКС на чердаке, поможет ребятам поверить — любые препятствия преодолимы, если у тебя есть большая мечта отметил космонавт Роскосмоса в мессенджере МАХ

По словам Кононенко, через сюжеты мультфильмов можно напрямую взаимодействовать с самой юной аудиторией. Такой контент – мощный инструмент для воспитания детей. Он позволяет формировать у детей ценности, развивать навыки и справляться с трудностями.