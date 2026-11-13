Москва13 ноя Вести.Масштабная историческая драма "Рождение империи" - это реальная история, которая изложена в увлекательной форме. Об этом рассказал продюсер картины Никита Михалков в интервью ИС "Вести".

Народный артист РСФСР отметил, что в этом фильме многое сошлось, и зритель соскучился по такому кино.

Это очень качественный продукт, сделанный большим режиссером, который невероятно внимателен к деталям, к актерской игре. И что самое главное, эта совокупность дает ощущение реальной правды, изложенной в очень увлекательной форме. Можно снимать кино, где все правда документально, и оно не будет трогать, потому что оно не пропитано чувством, оно не пропитано горячим сердцем тех, кто это делает сказал Михалков

Историческая драма "Рождение империи" стала лидером отечественного проката. Картина о первом десятилетии Северной войны, начавшемся с поражения под Нарвой и завершившемся триумфом под Полтавой, уже две недели собирает полные залы по всей стране.

Фильм создан студией "ТРИТЭ" Никиты Михалкова при участии телеканала "Россия". Генеральным партнером выступила компания "Роснефть".