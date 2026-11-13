Москва13 ноя Вести.Историческая драма "Рождение империи" - кино о Родине, которое попадает прямо в сердце зрителей вне зависимости от возраста. Об этом рассказал продюсер картины Никита Михалков в интервью ИС "Вести".

И дети, и родители, которые смотрят эту картину, по-разному ее воспринимают в силу своего возраста, но она все равно попадает в сердце. Это очень важно… И поэтому люди это смотрят, этим восхищаются и приходят еще раз. Дело не в количестве [проданных] билетов. Дело в том, что это кино про свою Родину, про рождение великой империи. И это кино сделано так, что зрители выходят после этой картины с другим ощущением от своей страны отметил Михалков

Фильм "Рождение империи" стал лидером отечественного проката. Картина о первом десятилетии Северной войны, начавшемся с поражения под Нарвой и завершившемся триумфом под Полтавой, уже две недели собирает полные залы по всей стране.

Картина создана студией "ТРИТЭ" Никиты Михалкова при участии телеканала "Россия" и генерального партнера - компании "Роснефть".