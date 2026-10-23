Вернувшись на родину после Великого посольства, Петр Первый вступает в затяжную войну со Швецией за выход к морю. На пути к большой победе его ждут серьезные испытания: разочарования, обман и предательства, – только преодолев которые, Петр станет Императором, обретет настоящую любовь, а Россия будет провозглашена великой Империей.

Дата выхода

Широкий прокат фильма «Рождение империи» начинается 29 октября 2026 года. Перед вами – масштабное отечественное кино, рассчитанное прежде всего на большой экран. Зрителей ждет картина, в которой военные события переплетаются с личной драмой, а стремление одного человека изменить государство становится частью масштабного исторического процесса.

Команда проекта: актеры и роли

Режиссером «Рождения империи» выступил Андрей Кравчук, известный по историческим картинам «Адмиралъ» и «Союз спасения». Сценарий написал Андрей Золотарев. Продюсерами проекта стали Леонид Верещагин, Антон Златопольский и Никита Михалков. В производстве участвовали «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова», телеканал «Россия» и компания «Централ Партнершип». Фильм создан при поддержке Фонда кино. Генеральным партнером выступила ПАО «НК «Роснефть».

Петра I воплотил Александр Горбатов. Его герой – государь, который стремится вывести страну к морю и укрепить ее позиции на международной арене. Милош Бикович сыграл Александра Меншикова – одного из ближайших сподвижников Петра. Алексей Гуськов воплотил Бориса Шереметева, а Юлия Пересильд – Анну Монс. В картине также заняты Ксения Утехина, Виктор Добронравов, Сергей Гармаш, Сергей Шакуров, Александр Яценко и Александр Яцко. Оператором-постановщиком стал Морад Абдель Фаттах, художником-постановщиком – Сергей Агин, а за костюмы отвечала Екатерина Шапкайц.

О чем фильм

В центре сюжета – события, связанные с возвращением Петра I на родину после Великого посольства и последующим противостоянием со Швецией. Государь вступает в затяжную войну, стремясь получить для страны выход к морю. На этом пути его ждут серьезные испытания: военные вызовы, разочарования, обман и предательства. Однако «Рождение империи» не ограничивается рассказом о политике и сражениях. По замыслу создателей, это история человека, который пытается воплотить в жизнь масштабную мечту, несмотря на поражения и сопротивление обстоятельств. Петр должен не только одержать победу над внешними противниками, но и преодолеть внутренние кризисы, научиться принимать сложные решения и разобраться в отношениях с окружающими.

Особое место в повествовании занимает Полтавская битва. Как отмечает продюсер Леонид Верещагин, команда решила выстроить историю вокруг этого сражения, поскольку оно повлияло не только на исход конкретного военного конфликта, но и на дальнейший ход мировой истории. При этом фильм не позиционируется исключительно как биография Петра I. Это история о ближайшем окружении Императора, дружбе, верности и цене большой победы. Исторический контекст картины связан с эпохой, когда Российская империя еще только формировалась как политический проект. Герой на ваших глазах пройдет путь от амбициозного правителя, столкнувшегося с серьезными препятствиями, до императора, сумевшего добиться признания страны великой державой. Личная история Петра в фильме соединяется с масштабными переменами, затронувшими армию, государственное управление и международное положение России.

О съемках

Съемки «Рождения империи» проходили в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской и Тульской областях. Широкая география производства позволила использовать разные городские и природные пространства, подходящие для создания экранного образа России петровского времени. В работе над проектом принимала участие большая съемочная группа. Создатели тщательно воссоздали эпоху в деталях – от исторических костюмов и предметов быта до интерьеров и окружающей обстановки. Ведь очень важно, чтобы визуальное оформление не только выглядело эффектно, но и помогало зрителю погрузиться в историческую среду.

Интересные факты

Для фильма построили целые исторические поселения. В Алексинском и Заокском районах Тульской области воссоздали сожженные деревни, редуты, землянки, часовни, палатки и полевую ставку Петра I. Здесь снимали одну из центральных сцен картины – Полтавскую битву;

Широкая география съемок. Тульская область – натурные батальные сцены, масштабные декорации. Санкт-Петербург – город, непосредственно связанный с историей петровских преобразований. Ленинградская область – дополнительные натурные локации. Москва – одна из важных площадок производства;

Милош Бикович мог исполнить в «Рождении империи» роль Петра I. Однако в итоге актеру достался Александр Меншиков – ближайший сподвижник будущего Императора. Петра Великого сыграл Александр Горбатов – он воплотил на экране одного из самых масштабных и противоречивых правителей российской истории.