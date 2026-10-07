Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым отстыковался от МКС Корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Федяевым отстыковался от МКС

Москва7 окт Вести.Космический корабль Crew Dragon миссии Crew-12 отстыковался от Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю, следует из трансляции NASA.

Отстыковка от модуля Harmony американского сегмента МКС прошла в 15.05 мск 7 октября. По плану, Crew Dragon после схождения с орбиты должен приводниться в Тихом океане рядом с побережьем Калифорнии 8 октября в 18.34 мск.

В состав миссии Crew-12 входят космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, астронавт Европейского космического агентства (ESA) из Франции Софи Адено, а также астронавты NASA Джек Хэтэуэй и Джессика Меир. Они находились на МКС с 14 февраля.

Ранее российский космонавт Петр Дубров принял командование МКС, сменив на этом посту Джессику Меир. В ходе церемонии космонавт назвал станцию отличным символом международного сотрудничества, после чего принял от Меир символический ключ от станции. После этого экипаж миссии Crew-12 начал подготовку к возвращению на Землю.