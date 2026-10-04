Москва4 окт Вести.Российский космонавт Петр Дубров принял командование над Международной космической станцией (МКС). Информация следует из трансляции НАСА.

Уточняется, что Дубров сменил на посту астронавта Джессику Меир.

Для меня сегодня это имеет особое значение, потому что 69 лет назад был запущен первый "Спутник" сказал Дубров

Россиянин назвал станцию отличным символом международной кооперации, после чего Меир передала россиянину символический ключ от МКС. По завершении церемонии экипаж миссии SpaceX Crew-12 начнет подготовку к отстыковке корабля от станции и возвращению на Землю.

Экипаж космической миссии Crew-12 прибыл на МКС 14 февраля. В состав миссии входили астронавты NASA Джессика Меир, Джек Хэтэуэй, астронавт Европейского космического агентства Софи Адено и российский космонавт Андрей Федяев.