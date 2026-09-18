Космонавты с МКС проголосовали через прямую связь с ЦУП в Королеве

На МКС прошло голосование на орбите Космонавты с МКС проголосовали через прямую связь с ЦУП в Королеве

Москва18 сен Вести.Находящийся на орбите экипаж Международной космической станции отдал свои голоса на выборах, рассказали в Мособлизбиркоме.

В голосовании через прямую связь с Центром управления полетами в Королеве с борта МКС приняли участие космонавты Анна Кикина, Петр Дубров и Андрей Федяев.

На встрече присутствовали председатель ТИК Королева Владимир Печенин и председатель УИК №1060 Татьяна Зеленцова - того самого участка, к которому прикреплены космонавты. Космонавтам подробно рассказали о ходе выборов и о том, как действует доверенное лицо говорится в публикации Мособлизбиркоме в MAX

Отмечается, что голосование на орбите стало традицией, чтобы даже в космосе никто не оставался в стороне от земных решений.

Ранее на избирательный участок в подмосковном Звездном городке пришел избиратель в костюме космонавта.

В России с 18 по 20 сентября проходят выборы. Гражданам предстоит определить состав Государственной думы IX созыва.