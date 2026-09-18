В Подмосковье на избирательный участок пришел мужчина в костюме космонавта

Избиратель в скафандре пришел на выборы в подмосковном Звездном городке В Подмосковье на избирательный участок пришел мужчина в костюме космонавта

Москва18 сен Вести.В подмосковном Звездном городке на избирательном участке появился мужчина в необычном образе, сообщили в Мособлизбиркоме.

Мужчина пришел голосовать в костюме космонавта.

Подмосковный избиратель - ты просто космос! Ничего особенного. Просто избиратель в Звездном городке. Фото с УИК №708 говорится в сообщении, опубликованном Мособлизбирком в MAX

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