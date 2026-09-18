Москва18 сенВести.В подмосковном Звездном городке на избирательном участке появился мужчина в необычном образе, сообщили в Мособлизбиркоме.
Мужчина пришел голосовать в костюме космонавта.
Подмосковный избиратель - ты просто космос! Ничего особенного. Просто избиратель в Звездном городке. Фото с УИК №708говорится в сообщении, опубликованном Мособлизбирком в MAX
Ранее на одном из избирательных участков в Тюмени была семья Человека-паука.
В России с 18 по 20 сентября проходят выборы. Гражданам предстоит определить состав Государственной думы IX созыва.