Москва18 сенВести.В подмосковном Звездном городке на избирательном участке появился мужчина в необычном образе, сообщили в Мособлизбиркоме.

Мужчина пришел голосовать в костюме космонавта.

Подмосковный избиратель - ты просто космос! Ничего особенного. Просто избиратель в Звездном городке. Фото с УИК №708

говорится в сообщении, опубликованном Мособлизбирком в MAX

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