SHAMAN и Мизулина проголосовали на избирательном участке в центре Москвы

SHAMAN и Мизулина проголосовали на выборах в Госдуму SHAMAN и Мизулина проголосовали на избирательном участке в центре Москвы

Москва18 сен Вести.Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN и его супруга, руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина проголосовали на выборах в Госдуму России. Видео волеизъявления певца и его жены было опубликовано в канале исполнителя в MAX.

На кадрах видно, что пара пришла проголосовать на 183-й избирательный участок, который находится в центре Москвы, в районе станции метро Полянка.

Привет, Россия! Привет, родные! Сегодня мы с Екатериной пришли на избирательный участок и сделали свой выбор. За Россию! говорится в подписи к видео

Выборы в Госдуму проходят в России с 18 по 20 сентября.