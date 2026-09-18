Новак рассказал, что впервые за последние годы проголосовал очно на выборах Новак впервые за последние годы проголосовал на выборах очно

Москва18 сен Вести.Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ИС "Вести" рассказал, что впервые за последние годы проголосовал очно на выборах и сделал это в первый день голосования.

Мы долго ждали и готовились к этому дню. Это гражданская позиция, и хотелось ее выразить побыстрее, проголосовать за будущее России, за ее развитие, за наше единство. Поэтому мне захотелось прийти именно сегодня на избирательный участок. Обычно в последние годы я голосовал электронно, но сегодня хотел посмотреть, как это по-современному сделано на избирательных участках отметил зампред правительства

В России с 18 по 20 сентября проходят трехдневные выборы. Гражданам предстоит определить состав Государственной думы IX созыва: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам.