Солодчук: продуктовый набор у военнослужащих лучше, чем у космонавтов

В Минобороны сравнили продуктовые наборы российских бойцов и космонавтов Солодчук: продуктовый набор у военнослужащих лучше, чем у космонавтов

Москва8 ноя Вести.Армейский продовольственный паек превосходит продуктовый набор российских космонавтов. Об этом в интервью телеканалу "Звезда" заявил начальник тыла ВС РФ, заместитель министра обороны России генерал-полковник Валерий Солодчук.

По его словам, российскую армию полностью обеспечили дегидраторами и вакууматорами, поэтому теперь военнослужащие могут самостоятельно изготавливать сушеное и вяленое мясо.

Общая тенденция такая: мы должны сохранить калорийность и пищевую ценность, обеспечить витамины. Наверняка вы где-нибудь видели продуктовый набор космонавтов, наш набор сейчас лучше, чем у космонавтов подчеркнул генерал-полковник

Начальник тыла российской армии также назвал нормы довольствия российского солдата. В сутки по нормам положено 600 граммов картофеля, 300 граммов овощей, 250 граммов мяса, молоко, масло и сыр.

Валерий Солодчук также рассказал об использовании беспилотников для доставки снабжения военнослужащим. Он пояснил, что каждый лишний грамм влияет на выносливость бойца, который вынужден в пешем порядке преодолевать 20-40 километров в сутки.

Российская армия откажется от демисезонной формы, добавил начальник тыла. Испытания новой зимней формы для российской армии пройдут этой зимой.