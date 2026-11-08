Москва8 нояВести.Армейский продовольственный паек превосходит продуктовый набор российских космонавтов. Об этом в интервью телеканалу "Звезда" заявил начальник тыла ВС РФ, заместитель министра обороны России генерал-полковник Валерий Солодчук.
По его словам, российскую армию полностью обеспечили дегидраторами и вакууматорами, поэтому теперь военнослужащие могут самостоятельно изготавливать сушеное и вяленое мясо.
Общая тенденция такая: мы должны сохранить калорийность и пищевую ценность, обеспечить витамины. Наверняка вы где-нибудь видели продуктовый набор космонавтов, наш набор сейчас лучше, чем у космонавтовподчеркнул генерал-полковник
Начальник тыла российской армии также назвал нормы довольствия российского солдата. В сутки по нормам положено 600 граммов картофеля, 300 граммов овощей, 250 граммов мяса, молоко, масло и сыр.
Валерий Солодчук также рассказал об использовании беспилотников для доставки снабжения военнослужащим. Он пояснил, что каждый лишний грамм влияет на выносливость бойца, который вынужден в пешем порядке преодолевать 20-40 километров в сутки.
Российская армия откажется от демисезонной формы, добавил начальник тыла. Испытания новой зимней формы для российской армии пройдут этой зимой.