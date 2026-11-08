Москва8 нояВести.Испытания новой зимней формы для российской армии пройдут зимой. Об этом сообщил начальник тыла Вооруженных сил России, заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Валерий Солодчук.
По его словам, в войска по всей России к настоящему моменту поставлено 100 тысяч комплектов.
Зимой посмотрим, что она собой представляетсказал Солодчук телеканалу "Звезда"
Генерал рассказал, что летом форма прошла испытания, по результатам которых был ряд замечаний. В настоящий момент промышленность их устраняет, добавил Солодчук.
Он подчеркнул, что форма предназначена как для умеренного климата, так и для особо жаркого, а также для районов Крайнего Севера и холодной местности.