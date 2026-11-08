В Минобороны России рассказали об испытаниях новой зимней военной формы Генерал Солодчук: испытания новой зимней военной формы пройдут зимой

Москва8 ноя Вести.Испытания новой зимней формы для российской армии пройдут зимой. Об этом сообщил начальник тыла Вооруженных сил России, заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Валерий Солодчук.

По его словам, в войска по всей России к настоящему моменту поставлено 100 тысяч комплектов.

Зимой посмотрим, что она собой представляет сказал Солодчук телеканалу "Звезда"

Генерал рассказал, что летом форма прошла испытания, по результатам которых был ряд замечаний. В настоящий момент промышленность их устраняет, добавил Солодчук.

Он подчеркнул, что форма предназначена как для умеренного климата, так и для особо жаркого, а также для районов Крайнего Севера и холодной местности.