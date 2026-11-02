Росгвардии могут добавить в военную форму рубашки поло и утепленные шапки Росгвардия предложила изменить военную форму

Москва2 ноя Вести.Представители Росгвардии предложили добавить в форму военнослужащих новую одежду, включая рубашки поло, а также убрать из нее малоиспользуемые элементы. Соответствующий проект указа президента России опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предлагается, в частности, ввести для военнослужащих Росгвардии утепленные шапки, рубашки поло и ботинки с высокими берцами защитного цвета, а также береты для всех подразделений, кроме морских.

Исключить из военной формы, в свою очередь, предлагается малоиспользуемые предметы - например, зимнюю полевую фуражку камуфлированной расцветки для высших офицеров, панаму и берет камуфлированной расцветки, женские меховые шапки черного и серого цвета.

Планируется, что указ вступит в силу с момента подписания главой государства.