Москва2 нояВести.Минобороны России предложило учредить ведомственную медаль "За успешное выполнение боевых задач в войсках беспилотных систем". Проект соответствующего указа министра опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, награду смогут получить военнослужащие Вооруженных сил РФ за отличия при выполнении задач в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни, а также за умелые, инициативные и решительные действия, способствовавшие успешному выполнению боевых задач с применением беспилотных комплексов военного назначения.
Кроме того, медалью планируется отмечать эффективное руководство действиями подчиненных при выполнении боевых задач.
В документе подчеркивается, что медалью могут награждаться и другие граждане России и иностранцы, оказавшие значительное содействие в решении этих задач.