Минобороны РФ предложило учредить медаль для войск беспилотных систем МО РФ предложило учредить новую медаль для войск беспилотных систем

Москва2 ноя Вести.Минобороны России предложило учредить ведомственную медаль "За успешное выполнение боевых задач в войсках беспилотных систем". Проект соответствующего указа министра опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, награду смогут получить военнослужащие Вооруженных сил РФ за отличия при выполнении задач в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни, а также за умелые, инициативные и решительные действия, способствовавшие успешному выполнению боевых задач с применением беспилотных комплексов военного назначения.

Кроме того, медалью планируется отмечать эффективное руководство действиями подчиненных при выполнении боевых задач.

В документе подчеркивается, что медалью могут награждаться и другие граждане России и иностранцы, оказавшие значительное содействие в решении этих задач.