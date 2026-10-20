Москва20 окт Вести.В Вооруженных силах (ВС) России появятся подразделения безэкипажной бронетехники, заявил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров в интервью телеканалу "Звезда".

С 2019 года мы работаем над машиной, которая неплохо себя показала в зоне СВО. Это боевая машина по прикрытию танков. Мы ее называем БМПТ. У нее есть хорошие вооружения, прицелы, наблюдательные приборы. И она тоже сделана безэкипажной. И у нас должны появиться безэкипажные танковые подразделения. Это то, что мы апробировали на полигоне