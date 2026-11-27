Москва27 ноя Вести.В России идет реформирование всей военно-строительной отрасли, и первый этап этой реформы уже реализован. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Павел Фрадков.

Замминистра рассказал, что подразумевается под перезапуском военно-строительного комплекса, о котором он говорил на коллегии Минобороны летом этого года.

Перезапуск — это, по сути, реформирование всей нашей военно-строительной отрасли. Министр обороны в прошлом году такую задачу нам поставил, определил сроки и порядок ее реализации. Она глобально состоит из двух основных этапов. Первый этап уже реализован - создано Главное управление капитального строительства в системе Министерства обороны. Во всех видах, родах войск, в военных округах, в некоторых центральных органах военного управления созданы соответствующие управления и отделы капитального строительства. Активизировали работу наших подведомственных строительных организаций - это службы технического заказчика, наши генподрядные организации - и ведомственных проектировщиков сообщил Фрадков

Также замминистра отметил: с возрождением военно-строительных подразделений у Минобороны появляется свой ресурс для решения задач военного строительства.