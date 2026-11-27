Фрадков: строительные части будут формировать из призывников и контрактников

В Минобороны рассказали, кем укомплектуют строительные части Фрадков: строительные части будут формировать из призывников и контрактников

Москва27 ноя Вести.Военно-строительные части в рамках программы реформирования военной-строительной отрасли Министерства обороны России будут формироваться из призывников и контрактников. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Павел Фрадков.

С 1 августа 2026 года вступил в силу Указ президента России Владимира Путина об увеличении штатной численности вооруженных сил в связи с созданием военно-строительных подразделений.

Мы сейчас совместно с Генеральным штабом занимаемся определением порядка, сроков их формирования и комплектования. Это будут военно-строительные части в составе призывников и контрактников отметил Фрадков

Также замминистра рассказал о реализации первого этапа реформирования военно-строительной отрасли. По его словам, уже были созданы управления и отделы капитального строительства во всех родах войск и военных округах.