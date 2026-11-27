Фрадков сообщил о старте программы МО по строительству военных городков Фрадков: МО начало беспрецедентную программу по строительству военных городков

Москва27 ноя Вести.Министерство обороны РФ начало работу над беспрецедентной программой по строительству современных военных городков для размещения личного состава. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Павел Фрадков.

Он отметил, что военные городки будут предназначены для подразделений и соединений, в том числе участвующих в спецоперации (СВО).

Начали масштабную – я бы сказал, беспрецедентную – программу по строительству современных, новых военных городков для размещения личного состава, для размещения военной техники под вновь создаваемые подразделения и соединения, в том числе участвующие в СВО сообщил Фрадков

Кроме того, как отметил замминистра, большое внимание уделяется и созданию объектов под поступающее вооружение.

Это создание объектов сил ядерного сдерживания, например, в интересах ракетных войск стратегического назначения, это своевременное обустройство позиционных районов для поступающих современных ракетных комплексов стратегического назначения. В интересах Военно-морского флота – это береговая инфраструктура, это технические сооружения причального фронта, в том числе и для подводных сил флота. По линии воздушно-космических сил – элементы аэродромной сети, объекты для обучения летного состава. Также занимаемся обустройством, созданием и модернизацией полигонов для боевой подготовки наших военнослужащих, в первую очередь участвующих в специальной военной операции перечислил заместитель министра

Ранее Фрадков рассказал о реформировании военно-строительной отрасли РФ.